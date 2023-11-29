Глава Удмуртии Александр Бречалов 7 декабря проведёт прямую линию

Ижевск. Удмуртия. 7 декабря глава Удмуртии проведёт прямую линию, где ответит на вопросы жителей республики. Об этом Александр Бречалов сообщил в своих соцсетях.

Прямая линия пройдёт в четверг, 7 декабря. Начало в 16:00. Глава региона Александр Бречалов подведёт итоги уходящего 2023 года, подробно расскажет о планах на грядущий 2024 год, а также отметит на вопросы жителей Удмуртии.

Задать вопрос главе республики на прямую линию можно несколькими способами:

· прислать в личные сообщения его аккаунтов в соцсетях;

· отправить в чат бот Центра управления регионом в Телеграм по ссылке (можно записать аудио- и видеоопрос)

· оставить операторам кол-центра по телефону 122 с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00, в субботу — с 8:00 до 14:00, воскресенье — выходной.

Прямую линию с главой Удмуртии Александром Бречаловым можно будет увидеть на телеканале «Моя Удмуртия» и в соцсетях.

В прошлом году Бречалов также отвечал на вопросы в рамках прямой линии. Так, отвечая на вопрос «Сусанина» по поводу работы вице-премьера Эльвиры Пинчук, он дал ей положительную оценку.

«Эльвира Пинчук — успешный предприниматель, сделавшая себя сама. Я её пригласил, чтобы с её видением и подходом постараться изменить ситуацию. По старанию, вовлечённости и ответственности у меня нет вопросов к Эльвире Пинчук, как и к её команде. Поэтому с точки зрения работы меня всё устраивает», — сказал Бречалов.

Также глава Удмуртии рассказал о своём отношении к СВО.

«Я бы хотел, чтобы мы определились с терминологией. Действительно войну против нас, и против украинцев, как и против других народностей много-много лет ведут США. Для меня это абсолютно точная убеждённость и не на основе некой информации из телевизора. Я в сентябре 2014 года был на Донбассе. Там не было российских войск, я видел, что там происходит, какой ужас. Поэтому — война со стороны США. Со стороны России — специальная военная операция. Если посмотреть хронологию с 24 февраля, задача была — только поражение военных объектов, демилитаризация», — сказал Бречалов.

Напомним, в 2021 году Путин рекомендовал главам регионов регулярно проводить прямые линии и общаться таким образом с жителями.