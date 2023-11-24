У жителя Удмуртии за неоднократную езду без прав конфисковали гусеничный экскаватор

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Верховном суде Удмуртии была рассмотрена апелляция прокурора на приговор суда первой инстанции в отношении жителя деревни Порвы Якшур-Бодьинского района. Мужчина обвинялся в управлении гусеничным экскаватором без водительских прав. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

22 июня 2023 года мужчина, будучи лишённым водительских прав и уже имевший административное наказание за езду без них, сел за руль гусеничного экскаватора. Проезжая на нём по переулку Мирному в Якшур-Бодье, нарушителя остановили сотрудники дорожной полиции.

Районный суд признал мужчину виновным в неоднократной езде на «механическом транспортном средстве» без прав и назначил ему 200 часов обязательных работ. Кроме того, обвиняемому запретили вести деятельность, связанную с управлением транспортом на 1 год.

Суд не изъял экскаватор у нарушителя, указав, что техника не является транспортным средством. Мужчина в качестве самозанятого оказывает услуги населению с использованием спецтехники.

Прокурор с выводами суда не согласился и подал апелляцию. Подсудимый попросил в этой части приговор не изменять, якобы экскаватор не принадлежит ему. Вот только из материалов дела следовало, что на момент преступления экскаватор находился в собственности подсудимого. Также техника относится к транспортным средствам, а поскольку она использовалась при совершении преступления, то и изъятию подлежит.

Судебная коллегия Верховного суда Удмуртии изменила приговор первой инстанции, изъяв экскаватор в собственность государства.