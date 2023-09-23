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Ижевский оружейник Владимир Ярыгин получил новое звание

14:32, 23 сентября, 2023
Ижевский оружейник Владимир Ярыгин получил новое звание
14:32, 23 сентября, 2023
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#Александр Бречалов\n#День оружейника\n#Владимир Ярыгин
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Президент России учредил награду «Заслуженный работник ОПК РФ»  в канун Дня оружейника.

Ижевск. Удмуртия. На торжественном приёме в честь Всероссийского Дня оружейника глава Удмуртии Александр Бречалов вручил федеральную награду ижевскому конструктору стрелкового оружия Владимиру Ярыгину. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона. 

Также почетного звания «Заслуженный работник ОПК РФ» удостоены Фанил Зиятдинов – генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» и  Геннадий  Кудрявцев – генеральный директор Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».

 

 

14:32, 23 сентября, 2023
594
0
#Александр Бречалов\n#День оружейника\n#Владимир Ярыгин