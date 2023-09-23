Ижевский оружейник Владимир Ярыгин получил новое звание

Ижевск. Удмуртия. На торжественном приёме в честь Всероссийского Дня оружейника глава Удмуртии Александр Бречалов вручил федеральную награду ижевскому конструктору стрелкового оружия Владимиру Ярыгину. Ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Также почетного звания «Заслуженный работник ОПК РФ» удостоены Фанил Зиятдинов – генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» и Геннадий Кудрявцев – генеральный директор Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг».