Более 2,5 тысяч жителей Удмуртии пошли на контрактную службу в ВС РФ

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в Ижевске с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы глава республики рассказал о контрактной службе жителей Удмуртии. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Бречалов отметил, что поддержка новобранцев-контрактников является одним из ключевых вопросов. На сегодняшний день более 2,5 тысячи жителей республики пополнил ряды Вооружённых сил, подписав контракт.

«Мы понимаем все сложности, все вызовы, но тем не менее считаем, что сейчас время, действительно, возможностей», — подчеркнул Бречалов.

Напомним, 19 сентября в Ижевск приехал президент России Владимир Путин. Глава государства провёл совещание военно-промышленной комиссии и посетил предприятие «Аэроскан», где производятся в том числе барражирующие боеприпасы «Ланцет».