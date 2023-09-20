Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

Более 2,5 тысяч жителей Удмуртии пошли на контрактную службу в ВС РФ

09:50, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Более 2,5 тысяч жителей Удмуртии пошли на контрактную службу в ВС РФ
09:50, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1011
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#служба по контракту
Фото: ИА «Сусанин» (Екатерина Сентемова)
1011
0

Глава республики Александр Бречалов назвал поддержку новобранцев одним из ключевых вопросов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в Ижевске с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы глава республики рассказал о контрактной службе жителей Удмуртии. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. 

Бречалов отметил, что поддержка новобранцев-контрактников является одним из ключевых вопросов. На сегодняшний день более 2,5 тысячи жителей республики пополнил ряды Вооружённых сил, подписав контракт. 

«Мы понимаем все сложности, все вызовы, но тем не менее считаем, что сейчас время, действительно, возможностей», — подчеркнул Бречалов. 

Напомним, 19 сентября в Ижевск приехал президент России Владимир Путин. Глава государства провёл совещание военно-промышленной комиссии и посетил предприятие «Аэроскан», где производятся в том числе барражирующие боеприпасы «Ланцет».

09:50, 20 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1011
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#служба по контракту