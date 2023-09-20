Участницы конкурса «Миссис Удмуртия» посадили в Удмуртском ботаническом саду аллею сирени

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском ботаническом саду претендентки на звание «Миссис Удмуртия» посадили аллею из кустов сирени. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Посадка растений является традицией конкурса. В этом году девушки подарили саду 16 сортов сирени, которых еще не было в коллекции. Участницы посадили 30 цветочных кустарников в форме полумесяца.

«Высаживали каждая свою сирень, выбирая саженцы душой! Благотворительная экологическая акция была веселой, теплой и красочной. Я, как и все остальные, несомненно, почувствовала единение с природой», — заявила претендентка Юлия Савинова.