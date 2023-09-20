Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
33 несчастья Ижевского цирка Лонгрид Ижевский механический: в бою и в мирной жизни Лонгрид «ТЭС»: готовы решать важные для Удмуртии задачи Лонгрид

Участницы конкурса «Миссис Удмуртия» посадили в Удмуртском ботаническом саду аллею сирени

08:30, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Участницы конкурса «Миссис Удмуртия» посадили в Удмуртском ботаническом саду аллею сирени
08:30, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
489
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#сад
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
489
0

30 кустов девушки высадили в форме полумесяца.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском ботаническом саду претендентки на звание «Миссис Удмуртия» посадили аллею из кустов сирени. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Посадка растений является традицией конкурса. В этом году девушки подарили саду 16 сортов сирени, которых еще не было в коллекции. Участницы посадили 30 цветочных кустарников в форме полумесяца.

«Высаживали каждая свою сирень, выбирая саженцы душой! Благотворительная экологическая акция была веселой, теплой и красочной. Я, как и все остальные, несомненно, почувствовала единение с природой», — заявила претендентка Юлия Савинова. 

08:30, 20 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
489
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#сад