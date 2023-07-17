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Ижевский завод «Буммаш» посетил Народный артист России Владимир Машков

14:30, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский завод «Буммаш» посетил Народный артист России Владимир Машков
14:30, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Владимир Машков\n#Буммаш
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
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Актёр осмотрел предприятие и пообщался с рабочими.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Дня металлурга, 14 июля, ижевский завод «Буммаш» посетил Народный артист Владимир Машков. На встрече актёра с рабочими предприятия побывал корреспондент «Сусанина». 

Машкову показали мощности предприятия. В 2022 году «Буммаш» вошёл в состав холдинга АО «Сибирская промышленная группа» и после переноса на территорию мощностей завода «ПромИнТех» металлургическое производство «Буммаша» стало первым в Удмуртии, где организован полный цикл создания запорной арматуры. 

Затем актёр провёл встречу с рабочими завода, ответил на их вопросы, сфотографировался со всеми желающими и оставил автографы. Работников интересовал опыт работы Машкова в театре и кино и его взгляды на жизнь.  

Буммашевцы вместе со всеми металлургами страны отметили свой профессиональный праздник 16 июля. 

14:30, 17 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Владимир Машков\n#Буммаш