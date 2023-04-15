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Дорожники приступили к ремонту автодороги Ижевск - Якшур-Бодья

10:27, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Дорожники приступили к ремонту автодороги Ижевск - Якшур-Бодья
10:27, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
129
0
#ремонт дорог\n#БКД
Фото: Миндортранс Удмуртии
129
0

Ремонтируется участок от закрытого поста ДПС до Старого Игермана.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал сезон дорожных работ, и первым объектом стал участок региональной дороги по Якшур-Бодьинскому тракту. Об этом сообщается на странице республиканского миндортранса в социальных сетях. 

Ремонт дорожного полотна проходит по нацпроекту БКД. Рабочие отфрезеруют покрытие, заменят изношенные слои асфальта, а затем уложат два слоя асфальтобетона, изготовленного по новым ГОСТам. Также будет сделана отсыпка, укрепление обочин и ремонт съездов на прилегающие территории. 

Планируются дополнительные работы по обустройству остановки общественного транспорта, установке барьерного ограждения и сигнальных столбиков.

 

10:27, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
129
0
#ремонт дорог\n#БКД