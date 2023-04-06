Музыкант из Удмуртии представит регион на Всероссийском конкурсе «Звезда 2023»

Ижевск. Удмуртия. Вокалист из Удмуртии Даниил Ушаков представит регион на Всероссийском конкурсе «Звезда 2023». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

Даниил Ушаков является музыкантом, вокалистом и победителем международных конкурсов. Он будет бороться не только за честь и доблесть региона, но и за свой профессиональный рост и успех, так как победитель конкурса получит деньги на профессиональное продвижение.

«Звезда» является первым в истории музыкальным состязанием, в котором участвуют все 89 регионов России. Во время своих выступлений участники показывают творческий потенциал и отражают красоту и самобытность разных частей страны.

Еженедельные отборочные концерты начнутся с 8 апреля, их будут показывать в 22:30 по московскому времени на канале «Звезда».