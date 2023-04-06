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Музыкант из Удмуртии представит регион на Всероссийском конкурсе «Звезда 2023»

11:47, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Музыкант из Удмуртии представит регион на Всероссийском конкурсе «Звезда 2023»
11:47, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#конкурс\n#певцы\n#песня
Фото: unsplash.com (Panos Sakalakis)
68
0

В состязании участвуют представители всех регионов России.

Ижевск. Удмуртия. Вокалист из Удмуртии Даниил Ушаков представит регион на Всероссийском конкурсе «Звезда 2023». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртии. 

Даниил Ушаков является музыкантом, вокалистом и победителем международных конкурсов. Он будет бороться не только за честь и доблесть региона, но и за свой профессиональный рост и успех, так как победитель конкурса получит деньги на профессиональное продвижение.

«Звезда» является первым в истории музыкальным состязанием, в котором участвуют все 89 регионов России. Во время своих выступлений участники показывают творческий потенциал и отражают красоту и самобытность разных частей страны.

Еженедельные отборочные концерты начнутся с 8 апреля, их будут показывать в 22:30 по московскому времени на канале «Звезда». 

11:47, 06 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#конкурс\n#певцы\n#песня