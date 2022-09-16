50 жителей Удмуртии направили на лечение в ковид-центры

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки ковидом заболели 1 005 человек, 50 из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Амбулаторное лечение в настоящий момент проходят 6 442 жителя республики. Ситуация в ковид центрах следующая: 319 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, в тяжёлом — 31, из них 8 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Выписали 61 пациентта, к счастью летальных случаев не зарегистрировано.