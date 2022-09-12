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Александр Бречалов поблагодарил граждан, поддержавших его на выборах главы Удмуртии

10:30, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
Александр Бречалов поблагодарил граждан, поддержавших его на выборах главы Удмуртии
10:30, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#выборы главы Удмуртии
Фото: vk.com/a.brechalov
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0

Действующий руководитель республики получил поддержку 298 822 избирателей.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов записал первое обращение после прошедших выборов, в котором поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку. Видео опубликовано на официальной странице Бречалова «ВКонтакте».

«Огромное спасибо за поддержку, за то доверие, которое вы мне оказали. Продолжаем работать. У нас очень много дел, очень много планов», — сказал лидер выборной гонки.

Бречалов также отметил, что 12 сентября он совершит рабочую поездку по Завьяловскому району.

Напомни, на прошедших с 9 по 11 сентября выборах главы Удмуртии за Александра Бречалова проголосовали 298 822 жителей республики или 64,37% от числа явки. Региональное отделение партии «Единая Россия», секретарём которой является действующий глава региона, на выборах в Госсовет получила 51,07% голосов.

 

10:30, 12 сентября, 2022
Юрий Абашев
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#выборы главы Удмуртии