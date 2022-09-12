Александр Бречалов поблагодарил граждан, поддержавших его на выборах главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов записал первое обращение после прошедших выборов, в котором поблагодарил жителей Удмуртии за поддержку. Видео опубликовано на официальной странице Бречалова «ВКонтакте».

«Огромное спасибо за поддержку, за то доверие, которое вы мне оказали. Продолжаем работать. У нас очень много дел, очень много планов», — сказал лидер выборной гонки.

Бречалов также отметил, что 12 сентября он совершит рабочую поездку по Завьяловскому району.

Напомни, на прошедших с 9 по 11 сентября выборах главы Удмуртии за Александра Бречалова проголосовали 298 822 жителей республики или 64,37% от числа явки. Региональное отделение партии «Единая Россия», секретарём которой является действующий глава региона, на выборах в Госсовет получила 51,07% голосов.