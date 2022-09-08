Власти нескольких районов Удмуртии объявили о старте отопительного сезона

Удмуртия. Власти семи районов Удмуртии объявили о начале отопительного сезона. Тепло начнёт подаваться в социальные объекты и жилые дома.

Причиной более раннего начала отопительного сезона стало резкое похолодание.

С 8 сентября подача тепла начнётся в Кизнерском районе (соцобъекты и жилые дома), в Можгинском районе (объекты здравоохранения), в Увинском районе (соцобъекты), в Игринском районе (соцобъекты, жильё с 12 сентября) и Кезском районах (все потребители)

С 9 сентября отопительный сезон начнётся в Глазовском районе (все потребители), с 10 сентября в Юкаменском районе (все потребители).

Напомним, в Ижевске подача тепла в социальные объекты началась с 7 сентября, в Воткинске отопительный сезон стартует с 12 сентября.