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Дополнительные меры поддержки участников спецоперации на Украине могут появиться в Удмуртии

17:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Дополнительные меры поддержки участников спецоперации на Украине могут появиться в Удмуртии
17:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
235
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#господдержка\n#спецоперация
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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О таких планах рассказал семьям военнослужащих глава республики.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с семьями военнослужащих из Кизнера, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, супруги вместе с детьми прибыли на Ижевскую регату.

 

Эта поездка была одной из просьб жён бойцов, которые они озвучили главе региона в рамках встречи в Кизнер 30 августа. Кроме того, они задавали много вопросов по дополнительным мерам поддержки военнослужащим и их семьям.

«Я обещал вам, что проработаю это направление. Сейчас докладываю. Мы систематизировали все меры, которые касаются как реабилитации воинов, так и единовременных выплат. Мы решили с коллегами в Госсовете Удмуртии — на первой сессии нового созыва будет рассмотрен соответствующий закон Удмуртской Республики», — сказал Александр Бречалов супругам военнослужащих.

17:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
235
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#господдержка\n#спецоперация