Для жителей Удмуртии подготовлен спецрепортаж о противодействии терроризму в республике

Ижевск. Удмуртия. В эфире телеканала «Удмуртия» покажут специальный репортаж о противодействии терроризму на территории республики, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртской Республике.

Сотрудники органа госбезопасности совместно с журналистами подготовили репортаж «Эмиссары зла». Показ работы пройдёт 3 сентября в эфире телеканала «Удмуртия» в 19:35.

Напомним, сотрудники ФСБ в начале августа 2022 года проводили антитеррористические учения в можгинской школе №9.