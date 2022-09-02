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Для жителей Удмуртии подготовлен спецрепортаж о противодействии терроризму в республике

15:40, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
Для жителей Удмуртии подготовлен спецрепортаж о противодействии терроризму в республике
15:40, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#борьба с экстремизмом
Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии
62
0

Увидеть его можно будет 3 сентября на канале «Удмуртия».

Ижевск. Удмуртия. В эфире телеканала «Удмуртия» покажут специальный репортаж о противодействии терроризму на территории республики, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Удмуртской Республике.

Сотрудники органа госбезопасности совместно с журналистами подготовили репортаж «Эмиссары зла». Показ работы пройдёт 3 сентября в эфире телеканала «Удмуртия» в 19:35.

Напомним, сотрудники ФСБ в начале августа 2022 года проводили антитеррористические учения в можгинской школе №9.

15:40, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#борьба с экстремизмом