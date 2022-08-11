В Ижевске презентовали Сад Дружбы с этническими площадками

Ижевск. Удмуртия. В Парке Космонавтов в Ижевске 10 августа открылись этнические площадки Сада Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В 2018 году проект Сада Дружбы получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 488 422 рубля.

В саду располагаются 15 экспозиций, отражающих национально-культурные объединения Удмуртии. Проект планируется расширять каждый год.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что регион является многонациональной республикой, в которой активно работают национально-культурные объединения, Дома Дружбы народов и центры национальных культур.

Также участники круглого стола поделились проектами, которые сейчас реализуются в Удмуртии: разрабатывается проект удмуртского центра билингвизма «Аныкай», в рамках проекта Ресурсного центра «Куара»-«Айшон» уже прошли образовательные семинары об истории и особенностях удмуртского костюма, сняты видео о национальном наряде удмуртов и готовятся календарь о современной удмуртской моде и музыкальные клипы на удмуртском языке.

Важным достижением стал первый музыкально-литературный фестиваль «Чеброс» имени бесермянского поэта Михаила Федотова. Мероприятие прошло 7 августа в Ярском районе и познакомило жителей региона не только с творчеством поэта, но и бесермянской культурой. Планируется сделать этот фестиваль ежегодным.

Александр Бречалов отметил, что за последние 5 лет в Удмуртии отремонтировали множество значимых объектов инфраструктуры и культурного наследия, были отреставрированы памятники основоположникам государственности Удмуртии и благоустроены общественные территории.