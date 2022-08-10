Житель Воткинска заплатит штраф за оскорбления бывшей сожительницы в интернете

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске местный житель выплатит штраф за оскорбления девушки в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что 55-летний житель Воткинска на своей странице в соцсети «ВКонтакте» писал матерные комментарии в адрес бывшей сожительницы. Также мужчина унизил честь и достоинство женщины, отправляя ей личные сообщения с нецензурной лексикой.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статье 5.61 КоАП России («Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 5 тыс. рублей.