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Житель Воткинска заплатит штраф за оскорбления бывшей сожительницы в интернете

12:50, 10 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Житель Воткинска заплатит штраф за оскорбления бывшей сожительницы в интернете
12:50, 10 августа, 2022
Екатерина Сентемова
302
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#смс\n#оскорбления\n#соцсети
Фото: unsplash.com
302
0

Своими сообщениями он унизил честь и достоинство женщины.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске местный житель выплатит штраф за оскорбления девушки в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что 55-летний житель Воткинска на своей странице в соцсети «ВКонтакте» писал матерные комментарии в адрес бывшей сожительницы. Также мужчина унизил честь и достоинство женщины, отправляя ей личные сообщения с нецензурной лексикой. 

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статье 5.61 КоАП России («Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

12:50, 10 августа, 2022
Екатерина Сентемова
302
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#смс\n#оскорбления\n#соцсети