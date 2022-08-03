Мосгорсуд не изменил решения об аресте адвоката из Удмуртии по делу о фейках

Москва. Мосгорсуд признал законным арест президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова. Об этом сообщает «Интерфакс».

29 июня Черемушкинский суд Москвы отправил Дмитрия Талантова в следственный изолятор до 21 августа. Защита адвоката настаивала на незаконности ареста и просила отменить его, но 2 августа суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Дмитрия Таланова обвиняют в распространение фейков о действиях российской армии. Свою вину он не признает.

Следственный комитет заявил, что в апреле 2022 года на своей странице в одной из соцсетей адвокат разместил ложную информацию о работе Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине.