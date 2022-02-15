В Удмуртии на «благотворительной лепке» изготовили 5 кг пельменей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги прошедшего фестиваля «Всемирный день пельменя». Как сообщила пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики, основной площадкой мероприятия стал ижевский парк Кирова.

В субботу, 12 февраля, в рамках «Всемирного дня пельменя» прошёл забег PelmenRun, участие в нём приняли около 300 человек, из которых 75 — дети. Также в ходе праздника отправлено 3 тыс. почтовых открыток с символикой фестиваля. Высылали не только по России, но и, например, в Японию.

В ходе «пельменной недели», начавшейся 7 февраля, участники фестиваля получили мастер-класс по лепке пельменей, изготовлению игрушек и украшений. Также желающие могли принять участие в «благотворительной лепке». В ходе неё изготовили более 5 кг пельменей и расписали десятки деревянных значков.

Отмечается, что в ходе конкурса «Азьлозэ малпаса» («Возрождая традиции»), команды муниципалитетов готовили национальные блюда, создавали пельменные фотозоны и проводили посиделки. Первое место заняла команда из Якшур-Бодьи, второе место за Сарапулом, а третье — за Увинским районом.

В главный день, 12 февраля, прошёл ӵужонбол, в котором приняли участие 14 команд со всей Удмуртии.