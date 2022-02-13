Более трети отмечающих День влюбленных ижевчан встретят праздник дома

Ижевск. Удмуртия. Романтический ужин в домашней обстановке стал у жителей Ижевска самым популярным способом встретить День святого Валентина. Такие выводы приводит соцсеть «Фотострана» согласно опросу, проведенному в столице.

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили.

35% участников опроса ответили, что День святого Валентина проведут дома наедине со своими половинками и постараются организовать друг другу романтический вечер.

25% опрошенных решили отметить 14 февраля за ужином в кафе или ресторане. Самым лучшим свиданием в День влюбленных 21% респондентов считают совместный поход в кинотеатр.

10% из собирающихся встречать праздник признались, что приготовили для своих симпатий оригинальный сюрприз. Кто-то собирается на мастер-класс по лепке из глины, кто-то готов повести свою девушку на увлекательный квест или увлечь настольными играми.

Остальные пока не решили, как будут праздновать День святого Валентина, и не дали однозначного ответа.