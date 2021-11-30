Гороскоп по знакам зодиака: каким будет 2022 год для жителей Ижевска

Свадьба, открытие бизнеса или написание труда всей жизни — что принесет ижевчанам новый год.

Ижевск. Удмуртия. Помимо прогноза на предстоящий год для столицы Удмуртии президент Школы универсальной астрологии Сандра Антониа Салинес составила гороскоп для каждого знака зодиака. Теперь горожане смогут более подробно узнать, что им ждать от предстоящего года голубого водяного тигра.

Стоит отметить, что прогноз по знакам зодиака справедлив для их типичных представителей, которые уже долго время живут в Ижевске.

«При знакомстве с прогнозом, рекомендуется учитывать общую энергетику года для Ижевска, а также показания персонального гороскопа», — уточняет астролог.

Овен

2022 год полностью соответствует энергетике овнов. Представители этого знака проявят себя лидерами, будут яркими, заметными, востребованными и активными. Также в предстоящем году их личная жизнь обещает быть бурной, разнообразной и запоминающейся. Благодаря своей энергетике к таким людям будут притягиваться лица противоположного пола, в которых пробудятся страстные чувства и они захотят остаться с Овнами навсегда. Зная это, иногда можно попробовать использовать такую особенность в корыстных целях и открыть любые двери, покорить сердца тех, от кого зависит развитие дела. Если в предстоящем году представители знака зодиака Овен проявят небывалую активность, то в итоге получат нужный результат.

На новый год овнам можно подарить что-то для повышения самооценки — ролик с его выступлением, отзывы почитателей, премия, почетная грамота или публичное признание в любви.

Телец

Ижевские Тельцы тоже будут в своей стихии, которая благоприятствует коллекционированию, накоплению денег и покупке редких антикварных вещей. В 2022 году представители знака будут много трудиться и результат с должным вознаграждением их порадует. Предприимчивые Тельцы станут удачливы и смогут быстро разбогатеть, и только ленивые не получат ничего.

В подарок Тельцы будут рады получить красивую практичную вещь, имеющую определенную ценность. Представители этого знака не привередливы в плане подарков, поэтому они будут рады и предметам для дома, и изящным украшениям.

Близнецы

Близнецам в год голубого водяного тигра потребуется умение налаживать связи и устанавливать контакты с нужными людьми. В этот период они могут начать предпринимательскую деятельность, повысить свой профессиональный уровень, получить нужные документы, заключить договоры. Журналисты, писатели, преподаватели легко впишутся в энергетические потоки года и получат долгосрочный контракт, поступят на учебу в престижном институте, выиграют поездку на отдых в жаркие страны и много других бонусов.

В качестве подарка для них можно выбрать путевку на горнолыжный курорт или автомобиль.

Рак

Для Раков 2022 год обещает быть спокойным и предсказуемым, также он будет наполнен заботами о своих любимых. У них не будет неожиданных перемен и ничто не нарушит привычный график. Представители этого знака зодиака вполне могут работать в этом году дома или заняться риэлторским делом. Такая профессия принесет не только деньги, но и даст почувствовать себя полезным и значимым, и реализует их способностей.

На новый год хорошим подарком станет встреча со всей семьей, возможность проявить заботу о своих детях и родителях.

Лев

Представителям этого знака в новом году улыбнется удача в коммерческой деятельности. Им рекомендуется открыть в туристический бизнес, который будет процветать многие годы, и хорошо бы самим съездить в путешествие, как в деловых, так и в развлекательных целях. Из-за своего обаяния и трудолюбия у Львов получится привлечь внимание людей к созданному бизнесу и стать успешными. В создании и развитии своего дела им лучше опираться на близких родственников и надежных друзей. Также Львам следует следить за своим здоровьем.

На Новый год Львы будут рады получить повышение в должности или поездку в игровую зону, где им будет сопутствовать удача.

Дева

В новом году Девы займутся общественной деятельностью и много времени отдадут своей любимой работе. Многие из них вступят в брак или создадут надежные семейные отношения, основанные не на чувствах, а на целесообразности и практичности таких союзов в жизни. Благодаря этому им станет легче жить и получится отвлечь внимание от решения некоторых бытовых вопросов. Также представители этого знака смогут заключить долгосрочные контракты с деловыми партнерами.

Для подарка деве можно купить то, что она считает для себя полезным, но лучше заранее поинтересоваться у них об этом предмете. Не стоит дарить ненужные вещи, так как проявленная расчетливость остается неоцененной.

Весы

У весов 2022 год будет активный, интересный и событийный. В их жизни может произойти много судьбоносных встреч и знакомств, что обязательно оставит след в душе или в трудовой книжке. Представителям этого знака зодиака рекомендуется быть очень деятельными и не упустить свой шанс. Звезды показывают, что у Весов произойдут положительные изменения в финансовом плане. Личная жизнь также будет не менее активной, чем деловая. Им, как и Девам, предстоит брак, либо заключение соглашения о совместной жизни. Такие события сделают Весов только счастливее.

В качестве подарка им можно преподнести эксклюзивное украшение из благородного металла и камня.

Скорпион

У Скорпионов предстоящий год тигра будет наполнен трудностями и их преодолением. Если же трудностей не возникнет, то они сами себе их создадут или придумают. Представители этого знака будут рады провести год в уединении, вдали от суеты и общения, и это никак не повлияет на их трудоспособность. Настроение Скорпионов будет мрачным, но оптимистичным в плане реализации своих гениальных способностей в тайных коммерческих делах и оккультных в том числе, ведь за это они получат хороший гонорар.

Для подарка Скорпионам можно выбрать бутылку хорошего, дорогого, выдержанного вина.

Стрелец

Все Стрельцы в новом 2022 году будут амбициозными, с высокой самооценкой. Они будут стремиться получить достойное место в обществе, занять высокую должность и быть на вершине любой пирамиды, и у них это получится. Именно поэтому Стрельцам лучше перестать бояться и сомневаться, исключить неуверенность и начать компанию по собственному продвижению. Этот год станет судьбоносным в этом плане, а благодаря стараниям получится обеспечить свое существование на высшем уровне на целых 12 лет.

В подарок Стрельцы будут рады получить вещь, которая подтвердит их статус и неординарную натуру. Это может быть что-то особенное, исключительное и оригинальное.

Козерог

У Козерогов в новом году ожидается романтичное настроение, с нотками ожидания чуда, предвкушения чего-то замечательного в будущем. У представителей этого знака получится вступить в какое-нибудь общество, которое не вписывается в его протокол восприятия, но Козерог предпочтет уединиться и погрузиться в свой мир. В 2022 году Козероги могут заболеть, поэтому им нужно внимательно следить за здоровьем.

Для подарка на Новый год можно выбрать материалы по астрологии или по другим оккультным дисциплинам, а также можно дать им отпуск и посодействовать в спокойном отдыхе.

Водолей

В год голубого водяного тигра Водолеям лучше избегать шумного общества и высокой активности. Вместо этого им стоит сосредоточиться на духовной тематике, подумать о вечных истинах и начать изучать философские трактаты, что принесет озарение и вдохновение. Заработать у Водолеев получится благодаря писательской и научной деятельности. Они смогут получить приличное вознаграждение, если вложат все илы в свой труд, который может оказаться трудом всей жизни. Для ижевчан, не занимающихся такой деятельностью, появится возможность найти свою интересную тему и досконально ее изучить.

В качестве подарка Водолеи будут рады получить электронную книгу с огромной библиотекой.

Рыбы

В 2022 году Рыбы окажутся впереди планеты всей. Они проявят несвойственную для них активность и придадут городским мероприятиям шарм, особую романтическую нотку и оригинальную изюминку. Звезды рекомендуют другим прислушиваться к советам Рыб и применять их на практике. Да и сами Рыбы почувствуют небывалую ответственность за все происходящее, и это сделает их любопытными, бесцеремонными, смелыми и открытыми. В новом году они смогут познать жизнь с другой стороны.

В подарок Рыбам можно преподнести что-то из верхней одежды, которая подчеркнет их загадочную натуру.