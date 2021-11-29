Гороскоп 2022: в год голубого водяного тигра трудолюбивых ижевчан ждет повышение

На самых престижных и высоких административных постах возможны смещения.

Ижевск. Удмуртия. Несмотря на то, что в России новый год принято отмечать с 31 декабря на 1 января, по восточному календарю год голубого водяного тигра наступит только 1 февраля 2022 года. Многие жители Ижевска уже хотят знать, что приготовил им новый 2022 год. Специально для них президент Школы универсальной астрологии Сандра Антониа Салинес составила прогноз.

Энергетика года голубого водяного тигра будет вполне гармоничной. 2022 год станет годом вдохновения, подъема творческих сил и энтузиазма, а также годом рождения новых направлений во всем. В этот период ни политические, ни экономические изменения в мире не собьют установленный рабочий ритм города. Особенно благоприятной будет коммерческая сфера, развитие малого и среднего бизнеса пойдет полным ходом.

«Главной темой года будет тема духовности, творческого направления, а также сфера детей – будущего города. Именно им будет уделено много внимания со стороны городской администрации», — говорится в астрологическом прогнозе.

Эти направления дадут новые возможности. Весь год в Ижевске будет присутствовать энергетика удачи и нужного стечения обстоятельств, поэтому иногда горожане смогут пойти ва-банк и выиграть. Также удача будет сопутствовать сфере культуры и искусства.

В 2022 году жители Ижевска могут ждать возвращения долгов, а сделанные в прошлом вложения вернутся с процентами. Но звезды не рекомендуют в денежных вопросах доверять иностранным инвесторам, и чтобы не допустить обмана, лучше опираться на проверенных союзников, друзей, на официальные государственные органы. Также лучше не брать деньги в долг, а сосредоточиться на работе. Трудолюбивых людей в новом году ждет повышение, а тех, кто не любит работать — фиаско.

«Вероятны смещения на самых престижных и высоких административных постах», — комментирует Сандра Антониа Салинес.

Издательская, литературная, пропагандистская деятельность будут очень прибыльными в новом году. Также много дохода получится выручить с туризма. А вот в бизнесе подняться на более высокий уровень дохода помогут иностранные технологии.

«Основная цель городской администрации в этом году заключается в росте производительности труда, в расширении производства, в популярности и востребованности местной продукции по всему миру», — сообщает астролог.

Работать жителям Ижевска предстоит много, городу понадобится дополнительная рабочая сила. В 2022 году не рекомендуется сидеть сложа руки, при активном труде успех придет не только в бизнесе, но и в карьере и в профессиональных достижениях. Журналисты, редакторы и специалисты СМИ будут работать в полную силу и добросовестно выполнять указания начальства. При следовании дисциплине и проявлении инициативы они смогут прийти к успеху.

Энергетика года даст шанс на успех жителям Ижевска. Горожане могут смело участвовать в любых конкурсах, соревнованиях, выставках и поступать в высшие учебные заведения. При должном стремлении получение дипломов и сертификатов будет легким и беспрепятственным.

Но не все в году будет так гладко. Возникнут трудности в сфере недвижимости, могут ужесточиться условия строительства. Также жители Ижевска будут загружены домашними делами. Чтобы избежать проблем в этом плане, можно заняться медитативными практиками, самопознанием, приобщиться к астрологии, увлечься духовным ростом. Эти действия нейтрализуют негативное влияние тяжелых аспектов, люди становятся более свободными и независимыми.

Чрезмерная забота о здоровье в этом году может перерасти в фанатизм. Страх оказаться хуже других может привести к большим расходам.