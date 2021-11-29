Победа «Ижстали», ремонт в музее изобразительных искусств и нарушения на шахтах Кузбасса: новости к этому часу

О чём писали СМИ в последние несколько часов.

Ижевск. Удмуртия. Наступила последняя неделя ноября, начинаем её с последними новостями из Удмуртии, России и всего мира.

Долгожданная победа

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу в париматче Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщили на официальной странице сталеваров в соцсети «ВКонтакте».

Матч против команды «Барс» из Казани начался с уверенной игры ижевских спортсменов. Первый период закончился со счётом 2:0 в пользу «Ижстали», однако во втором периоде казанцы сравняли счёт. Третий период прошёл осторожно — команды старались играть без ошибок. Результат такой игры — 2:2 и серия послематчевых буллитов, где хозяева льда одержали победу со счётом 3:2.

«Надеюсь, что эта победа придаст уверенности нашим ребятам и послужит толчком на дальнейшие игры. Нужно быть единым кулаком и работать от начала и до конца», — сказал после игры главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Ремонт

В Республиканском музее изобразительных искусств начали ремонтировать большой зал. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В ходе работ выполнят обшивку стен, монтаж деревянных балок и потолочного профнастила. После ремонта здесь откроются творческий коворкинг, открытая библиотека, выставочное пространство. На эти цели из республиканского бюджета выделили 680 тыс. рублей.

Кошкин дом

Кот Афоня ищет себе новое место жительства и хозяев. Ему 2-3 года, он ласковый и добрый, в хороших отношениях с другими котами, кастрирован, привит и приучен к лотку.

Нарушения на угле

После инцидента на шахте «Листвяжная» в Кузбассе Генпрокуратура России начала проверку всех остальных шахт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате проверок на 31 шахте Кузбасса выявлено около 500 нарушений. Прокуроры возбудили 180 дел об административных правонарушениях, вынесли 19 представлений об устранении нарушений закона. На шахтах не модернизировали системы позиционирования рабочих, а на некоторых участках был недокомплект работников. Также нашли проблемы и в технике безопасности, обеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, в Кузбассе прогремел взрыв на угольной шахте. Десятки человек погибли и пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Интернет для всех

Компания SpaceX на текущей неделе запустит на орбиту Земли ракету-носитель Falcon 9 с интернет-спутниками. Об этом пишет «Интерфакс».

Ракета доставит на орбиту 53 интернет-спутника системы Starlink. С мая 2019 года в космос запустили уже 1 842 космических аппарата. В будущем SpaceX хочет обустроить на орбите 12 тыс. спутников, а затем довести это значение до 30 тыс. Starlink обеспечит жителей Земли доступом в интернет из любой точки планеты. Стоимость проекта составляет $10 млрд.