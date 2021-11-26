Два катка откроются в парке имени Горького в Ижевске

Зимний сезон начнётся 4 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 4 декабря, ижевский парк имени Горького откроет зимний сезон. Впервые за многие годы пространство, привычное горожанам лишь летним отдыхом, наполнится праздничным настроением и в холодное время года.

Как рассказал «Сусанину» директор парков Ижевска Сергей Буторин, в пространстве появятся и два ледовых катка. Центральная аллея парка станет круговым катком для взрослых, а площадка у колеса обозрения — детским катком. На оба катка вход свободный, как и в сам парк. Можно даром приходить со своими коньками.

Кроме того, до весны в парке имени Горького будут работать различные развлекательные площадки и сервисы, а также точки общественного питания.