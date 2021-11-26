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Два катка откроются в парке имени Горького в Ижевске

17:40, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Два катка откроются в парке имени Горького в Ижевске
17:40, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки Ижевска\n#коньки
Фото: pixabay.com
329
0

Зимний сезон начнётся 4 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 4 декабря, ижевский парк имени Горького откроет зимний сезон. Впервые за многие годы пространство, привычное горожанам лишь летним отдыхом, наполнится праздничным настроением и в холодное время года.

Как рассказал «Сусанину» директор парков Ижевска Сергей Буторин, в пространстве появятся и два ледовых катка. Центральная аллея парка станет круговым катком для взрослых, а площадка у колеса обозрения — детским катком. На оба катка вход свободный, как и в сам парк. Можно даром приходить со своими коньками.

Кроме того, до весны в парке имени Горького будут работать различные развлекательные площадки и сервисы, а также точки общественного питания.

17:40, 26 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
329
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки Ижевска\n#коньки
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