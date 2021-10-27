Возраст интернету не помеха: что читают и как качают бабушки и дедушки в Удмуртии

За последний месяц пенсионеры израсходовали почти 200 тыс. гигабайт трафика.

Ижевск. Удмуртия. В этом году пенсионеры Удмуртии впервые приблизились к молодому поколению по интернет-аппетитам. Только за последний месяц старшее поколение республики скачало c помощью мобильного интернета почти 200 тысяч гигабайт трафика – это лишь на треть меньше того объема данных, который загрузила молодежь. Об этом сообщает пресс-служба МегаФона на Урале.

К общероссийскому дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Удмуртии. Как рассказали в сотовой компании, пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео. В результате в этом году представители старшего поколения региона скачивают в интернете на 40% больше данных, чем годом ранее. По мнению аналитиков, на такие изменения в мобильном поведении возрастных абонентов могли повлиять и введенные общественные ограничения в связи с пандемией.

Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена Удмуртии. Им стала 58-летняя жительница села Удугучин. Всего за месяц женщина скачала более 500 Гб трафика, что в 30 раз больше, чем в среднем качают пользователи смартфонов в регионе. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры поселка Ува и деревни Лудорвай.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год еще более тысячи жителей Удмуртии категории 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Жители пенсионного возраста стали больше общаться в WhatsApp и загружать видео в Youtube.

Востребованным стало у пожилых абонентов и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в сети любовные романы и фантастику. Охотнее всего онлайн-книги скачивают женщины. Так, всего за месяц 56-летняя жительница региона загрузила из электронной библиотеки свыше 15 книг. Для сравнения, в среднем интернет-активный житель республики за 30 дней успевает прочесть онлайн всего полкниги.