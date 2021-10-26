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В Ижевске проводят в последний путь первого секретаря Удмуртского обкома КПСС Петра Грищенко

16:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске проводят в последний путь первого секретаря Удмуртского обкома КПСС Петра Грищенко
16:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#почетный гражданин\n#некролог\n#похороны
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Прощание состоится 27 октября в 11:00 в государственном драмтеатре Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет прощание с первым секретарем Удмуртского обкома партии Петром Семеновичем Грищенко. Церемония состоится 27 октября в 11:00 в Государственном русском драматическом театре Удмуртии, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Напомним, почетный гражданин Удмуртской Республики Петр Грищенко скончался 24 октября на 89-м году жизни. Он возглавлял республику с 1985 по 1990 год. Под его началом был разработан и начал реализовываться план социально-экономического развития региона по 11 направлениям, в республике началось массовое дорожное строительство. 

Похоронят Петра Семеновича на Хохряковском кладбище Ижевска.

16:40, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
209
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#почетный гражданин\n#некролог\n#похороны
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