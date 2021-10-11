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Статус приёмных семей для пожилых людей закрепят в Удмуртии на законодательном уровне

10:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
Статус приёмных семей для пожилых людей закрепят в Удмуртии на законодательном уровне
10:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
396
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожилые\n#пенсионеры\n#опека
Фото: pixabay.com
396
0

Также узаконят статус семей для инвалидов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили на законодательном уровне закрепить статус приёмной семьи для пожилых граждан и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Для утверждения статуса предлагается дополнить закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» главой, предусматривающей создание в регионе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Эта мера позволит помочь оставшимся в одиночестве пенсионерам, а также снизить нагрузку на Республиканский дом-интернат. Приёмным семьям будет назначена ежемесячная денежная выплата. Отношения будет регулировать договор. 

10:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
396
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожилые\n#пенсионеры\n#опека
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