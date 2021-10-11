Статус приёмных семей для пожилых людей закрепят в Удмуртии на законодательном уровне

Также узаконят статус семей для инвалидов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили на законодательном уровне закрепить статус приёмной семьи для пожилых граждан и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Для утверждения статуса предлагается дополнить закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» главой, предусматривающей создание в регионе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Эта мера позволит помочь оставшимся в одиночестве пенсионерам, а также снизить нагрузку на Республиканский дом-интернат. Приёмным семьям будет назначена ежемесячная денежная выплата. Отношения будет регулировать договор.