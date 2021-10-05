Жители Удмуртии смогут написать «Большой этнографический диктант»

Всероссийская акция по проверке знаний истории страны и ее народов пройдет с 3 по 7 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет «Большой этнографический диктант». Диктант позволит оценить уровень знания о национальном многообразии России, сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

Всероссийская акция по самопроверке знаний истории своей страны и особенностей народов, ее населяющих, будет проходить в онлайн-формате с 3 по 7 ноября в каждом субъекте Российской Федерации. Диктант приурочен к празднованию Дня народного единства.

Задания будут состоять из 30 вопросов, причем, 10 из них разработаны специально для каждого из регионов России. На написание диктанта участникам дается 45 минут.

Вопросы опубликуют 3 ноября 2021 года в 00:01 по московскому времени на официальном сайте «Большого этнографического диктанта».

Каждый участник узнает свой личный результат с анализом ответов. Сертификат о прохождении диктанта можно получить на электронную почту.

Напомним, в 2021 году в Удмуртской Республике акцию поддержали более 25 тыс. жителей региона.