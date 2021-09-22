Жителю Ижевска грозит до 20 лет за совращение малолетних подростков

Уголовное дело направлено в суд.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска предстанет перед судом за совращение двух несовершеннолетних подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее не судимый 47-летний мужчина обвиняется в умышленном совершении развратных и насильственных действиях сексуального характера. Со своими жертвами ижевчанин познакомился в интернете. Один из подростков в силу возраста и имеющегося у него психического расстройства был беспомощен.

Злодеяния совершались с 1 августа 2019 года по 15 июня 2020 года на территории Первомайского района города.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.