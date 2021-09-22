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Жителю Ижевска грозит до 20 лет за совращение малолетних подростков

17:25, 22 сентября, 2021
Юрий Абашев
Жителю Ижевска грозит до 20 лет за совращение малолетних подростков
17:25, 22 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#преступления
Фото: pixabay.com
21
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Уголовное дело направлено в суд.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска предстанет перед судом за совращение двух несовершеннолетних подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее не судимый 47-летний мужчина обвиняется в умышленном совершении развратных и насильственных действиях сексуального характера. Со своими жертвами ижевчанин познакомился в интернете. Один из подростков в силу возраста и имеющегося у него психического расстройства был беспомощен. 

Злодеяния совершались с 1 августа 2019 года по 15 июня 2020 года на территории Первомайского района города. 

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

17:25, 22 сентября, 2021
Юрий Абашев
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#преступления
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