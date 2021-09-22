Установка новых фонарей в Ижевске и отказ Турции признавать Крым российским: новости к этому часу

Что произошло в стране и в мире.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро. За окном переменная облачность, иногда выглядывает солнышко. Осадков сегодня не обещают.

Больше света

До конца 2021 года улицы Ижевска осветят более тысячи новых фонарей. 273 светильника уже появились на улицах Берша, Учхозная, Кузнечная, а также в микрорайоне Юровские дачи. В ближайшие три месяца планируется установить ещё 450 фонарей в микрорайонах Орловское, Старый Игерман, улицах Пойма и Курековская.

Самый большой хвост

В Ижевском зоопарке решили проверить, у кого из обитателей самый большой хвост. Оказалось, что обладатель такового является самым маленьким приматом. И название у него под стать — толстохвостый галаго. Тело обезьянки в длину всего 30 см, когда хвост может достигать 55 см.

Тепла не ждать?

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабьего лета пока ждать не стоит, его слова передаёт «RG.ru». Небольшое повышение температуры в центральной части России до 10-12 градусов начнётся 23 сентября. Однако в этом случае потепление условное, так как до этого была холодная погода. Синоптик отметил, что происходящее нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью, так как все эти определения предполагают солнце, а оно не прогнозируется.

Старый спор

Как сообщает «Интерфакс», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны Генассамблеи ООН выступил за поддержание территориальной целостности Украины и отказ признавать вхождение Крыма в состав России.

«Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем», — сказал он.