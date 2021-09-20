Никаких вбросов и «каруселей»: в Удмуртии прокомментировали ход выборов в Госдуму

Общественная палата республики подготовила более 2300 наблюдателей.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов прокомментировал ход голосования в республике на выборах 17-19 сентября. По его словам, на горячую линию, работавшую с 6 по 20 сентября, поступило 35 обращений.

«Особенность выборов в этом году заключается в том, что мы уделили большое внимание подготовке наблюдателей. Было обучено Общественной палатой Удмуртии более 2300 граждан, которые в последствии стали наблюдателями. Как от палаты, так и от политических партий и кандидатов», — пояснил Рашид Хуснутдинов.

Он подчеркнул, что наблюдатели — передний край общественного контроля за выборами. Они присутствовали на всех 1174 избирательных участках. Для своевременной обработки получаемой от наблюдателей информации и оперативного реагирования в Удмуртии создали Центр общественного наблюдения. В нём располагались операторы горячей линии, группа видеонаблюдения, а также юридическая группа.

«Ещё одна особенность этих выборов — на всех участках установили видеокамеры. Почти на 500 участках они работали в режиме трансляции, которая была доступна для Центра общественного наблюдения, представителей партий и кандидатов», — пояснил Хуснутдинов.

Там, где трансляции не было, камеры работали в режиме видеорегистрации. Все эти записи будут храниться в ЦИК Удмуртии. Также осуществлялись выезды мобильных групп двух видов. Во-первых, общественники посещали участки, чтобы воочию убедиться в происходящем. Таким образом, было посещено около 50 участков.

«Также мы выезжали в тех случаях, когда к нам поступали сигналы от наблюдателей и граждан. Иногда выявлялись технические ошибки со стороны УИКов. С этими ситуациями разбирались. Речь идёт о достаточно небольшом количестве случаев», — сказал Хуснутдинов.

Он разделил обращения на два основных типа: разъяснение порядка голосования, вопросы о количестве бюллетеней.

«Информация о работе размещалась на официальном аккаунте Общественной палаты в соцсетях. Поэтому то, что удалось выявить, любой гражданин может посмотреть. Если в целом давать оценку состоявшимся выборам — никаких вбросов, «каруселей» и других серьёзных нарушений, которые были бы способны повлиять на результаты голосования, нами не выявлено. Результат отражает волеизъявление тех граждан, которые пришли на участки и проголосовали», — резюмировал Рашид Хуснутдинов.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Удмуртии проходили выборы в Госдуму России и в муниципальные органы власти. По предварительным данным, лидирует в республике «Единая Россия».