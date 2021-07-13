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Больше полумиллиона нарушений ПДД выявили с помощью камер видеофиксации в Удмуртии

16:30, 13 июля, 2021
Юрий Абашев
Больше полумиллиона нарушений ПДД выявили с помощью камер видеофиксации в Удмуртии
16:30, 13 июля, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ПДД\n#ГИБДД\n#правила дорожного движения\n#правонарушения
Фото: pixabay.com
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Пешеходы нарушили правила больше 9 тыс. раз.

Ижевск. Удмуртия. За шесть месяцев 2021 года в Удмуртии зарегистрировано 620 443 нарушения правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщил начальник УГИБДД по Удмуртской Республике Руслан Набиев.

По сравнению аналогичным периодом 2020 года количество проступков увеличилось на 11,4% (556 911 нарушений). Камеры автоматической фото и видеофиксации зарегистрировали тогда 476 756 правонарушений, тогда как за шесть месяцев 2021 года удалось зафиксировать 520 218 (+9,1%).

От общего числа нарушений, влияющих на безопасность движения, пресечено 481 738, в том числе 472 371 случай превышения скорости, 2 892 нарушение правил проезда пешеходных переходов, 3 022 факта пьяной езды и 3 453 случая выезда на запрещённую часть дороги.

Пешеходы нарушили ПДД 9 467 раз.

16:30, 13 июля, 2021
Юрий Абашев
1120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ПДД\n#ГИБДД\n#правила дорожного движения\n#правонарушения