Больше полумиллиона нарушений ПДД выявили с помощью камер видеофиксации в Удмуртии

Пешеходы нарушили правила больше 9 тыс. раз.

Ижевск. Удмуртия. За шесть месяцев 2021 года в Удмуртии зарегистрировано 620 443 нарушения правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщил начальник УГИБДД по Удмуртской Республике Руслан Набиев.

По сравнению аналогичным периодом 2020 года количество проступков увеличилось на 11,4% (556 911 нарушений). Камеры автоматической фото и видеофиксации зарегистрировали тогда 476 756 правонарушений, тогда как за шесть месяцев 2021 года удалось зафиксировать 520 218 (+9,1%).

От общего числа нарушений, влияющих на безопасность движения, пресечено 481 738, в том числе 472 371 случай превышения скорости, 2 892 нарушение правил проезда пешеходных переходов, 3 022 факта пьяной езды и 3 453 случая выезда на запрещённую часть дороги.

Пешеходы нарушили ПДД 9 467 раз.