Еще на семи перекрестках Ижевска установят камеры видеофиксации нарушений ПДД

Также один комплекс появится у пешеходного перехода вблизи ТЦ «Малахит».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца года камеры фиксации нарушений ПДД появятся еще на 8 участках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Так, за водителями начнут следить камеры на перекрестке улиц Карла Маркса и Чугуевского, Славянского шоссе и дороги на спорткомплекс имени Демидова, улицы Молодежной и проспекта Михаила Калашникова, улиц Ленина и Камбарской, 10 лет Октября – 40 лет Победы и Автозаводской, Кирова и Коммунаров, Ленина и 40 лет Победы. Также комплекс появится у пешеходного перехода вблизи ТЦ «Малахит» на улице Удмуртской.

На региональных трассах установят 8 камер. Комплексы видеофиксации оборудуют на дороге Ижевск-аэропорт, на перекрестке дороги Ижевск-аэропорт и Завьялово, Бураново – Киясово, Объездной Воткинска и улицей Пугачево, Объездной Глазова и автодороги Глазова – Юкаменское. Также три камеры поставят на дороге от Ижевска до Увы. На всех участках установят знаки, предупреждающие о камерах.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что всего на дорогах Удмуртии за водителями наблюдают около 140 камер.