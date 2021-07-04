В Удмуртии 75 семейным парам вручат медали за «Любовь и верность»

Награду получают супруги, прожившие в браке не менее 25 лет.

Ижевск. Удмуртия. Мероприятие, посвящённое празднованию Дню семьи, любви и верности, пройдёт 8 июля на площади Михаило-Архангельского собора в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Торжество начнётся в 11:00. В рамках празднования состоится награждение 10 супружеских пар медалью «За любовь и верность», которая вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 лет

Ещё 14 парам вручат награды в 17:00 в Летнем саду имени Максима Горького. Остальные семьи примут участие в празднествах по своему месту жительства.

Отметим, что в 2021 году медали «За любовь и верность» в Удмуртии получат 75 супружеских пар.