Поисковики Удмуртии обнаружили останки 21 погибшего солдата Красной Армии

Бойцы поисковых отрядов республики рассказали о результатах экспедиций к местам сражений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось собрание поисковых отрядов Удмуртии. Участники подвели итоги весенних экспедиций 2021 года, сообщаетпресс-служба Госсовета республики.

Этой весной волонтеры из Удмуртии участвовали в двух экспедициях в Ленинградской области, рассказал руководитель республиканской молодежной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов.

4 отряда из Ижевска, Можги и Балезино работали в урочище Макарьевская пустынь Тосненского района. Им удалось поднять останки 11 солдат. Также найдена именная ложка с инициалами «С.Б.».Общими усилиями всех поисковиков в этом районе были обнаружены 130 бойцов, захороненных в деревне Чудской Бор.

Поисковики отряда «Новый Феникс» из Глазова выезжали в экспедицию «Вороново-2021». Они занимались раскопками в урочище Вороново в Кировском районе, где нашли останки 10 бойцов. Всего этой весной на воинском мемориале «Новая Малукса» с воинскими почестями перезахоронены 275 погибших солдат.

Напомним, 7 мая 2021 года на Северном кладбище Ижевска торжественно предали земле останки красноармейца Николая Григорьевича Пасынкова, уроженца Удмуртии, пропавшего без вести в феврале 1942 года. Солдата нашли в 2020 году во время Вахты памяти в Бельском районе Тверской области. На церемонии присутствовала семья героя – его внучка и правнучка.