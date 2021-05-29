Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоку все возрасты покорны Лонгрид Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид

Поисковики Удмуртии обнаружили останки 21 погибшего солдата Красной Армии

17:20, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
Поисковики Удмуртии обнаружили останки 21 погибшего солдата Красной Армии
17:20, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
155
0
Фото: общественная организация "Долг"
155
0

Бойцы поисковых отрядов республики рассказали о результатах экспедиций к местам сражений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось собрание поисковых отрядов Удмуртии. Участники подвели итоги весенних экспедиций 2021 года, сообщаетпресс-служба Госсовета республики.

Этой весной волонтеры из Удмуртии участвовали в двух экспедициях в Ленинградской области, рассказал руководитель республиканской молодежной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов.

4 отряда из Ижевска, Можги и Балезино работали в урочище Макарьевская пустынь Тосненского района. Им удалось поднять останки 11 солдат. Также найдена именная ложка с инициалами «С.Б.».Общими усилиями всех поисковиков в этом районе были обнаружены 130 бойцов, захороненных в деревне Чудской Бор.

Поисковики отряда «Новый Феникс» из Глазова выезжали в экспедицию «Вороново-2021». Они занимались раскопками в урочище Вороново в Кировском районе, где нашли останки 10 бойцов. Всего этой весной на воинском мемориале «Новая Малукса» с воинскими почестями перезахоронены 275 погибших солдат.

Напомним, 7 мая 2021 года на Северном кладбище Ижевска торжественно предали земле останки красноармейца Николая Григорьевича Пасынкова, уроженца Удмуртии, пропавшего без вести в феврале 1942 года. Солдата нашли в 2020 году во время Вахты памяти в Бельском районе Тверской области. На церемонии присутствовала семья героя – его внучка и правнучка.

17:20, 29 мая, 2021
Андрей Поносов
155
0