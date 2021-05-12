Численность безработных в Удмуртии с начала года снизилась на 6,4 тысячи человек

За первые январь-апрель 2021 года на учёт как ищущие работу встали 7,8 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Количество безработных в Удмуртии на 1 мая 2021 года составило 9 538 человек. За год показатель снизился на 2,3 тыс. Об этом сообщает Республиканский центр занятости населения.

В учреждении также напомнили, что на начало 2021 года безработными считались 16 017 человек, а за первые четыре месяца этого года нетрудоустроенными оказались 7 807 жителей Удмуртии.

Чаще всего работу смогли найти жители Ижевска, а также Увинского и Юкаменского районов.

В среднем по республике безработица составила 1,24% от экономически активного населения (1,57% годом ранее), но в некоторых муниципалитетах она ниже этого показателя: Воткинск (0,74%), Глазов (0,86%), Ижевск (1,12%), а также Увинский (0,55%), Якшур-Бодьинский (0,73%) и Игринский (0,95%) районы.

Рабочие профессии по-прежнему остаются востребованными на рынке труда — 71% всех вакансий. Самыми востребованными профессиями являются водитель, продавец, электрогазосварщик, повар, швея, дворник, кондуктор, монтажник, каменщик, электромонтёр, токарь, плотник, бетонщик и арматурщик.