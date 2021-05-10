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На счетах, применяемых в долевом строительстве, жители Удмуртии хранят 16 млрд рублей

16:00, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
На счетах, применяемых в долевом строительстве, жители Удмуртии хранят 16 млрд рублей
16:00, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилищное строительство\n#градостроительство
Фото: ИА «СУСАНИН»
51
0

На 1 марта количество таких счетов составило около 7 тыс.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии, по состоянию на 1 марта, разместили на счетах эксроу около 16 млрд рублей. Об этом сообщает отделение банка России по Удмуртской Республике.

Такие счета применяются при расчётах в долевом строительстве. За первые два

месяца 2021 года их количество увеличилось на 6,4% и составило около 7 тыс. штук. Также зафиксирован рост в 2,4 раза числа «раскрытых» счетов эксроу по завершённому строительству (1 1411 счетов).

Застройщикам перечислено 3,5 млрд рублей.

В регионе в рамках проектного финансирования долевого строительства заключили три договора на общую сумму более 1,1 млрд рублей. На конец февраля действовало 52 соглашения между застройщиками и банками. Общий кредитный лимит превысил 25 млрд рублей.

16:00, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилищное строительство\n#градостроительство