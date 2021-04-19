Изменение автобусных маршрутов в Глазове, тёплое лето в России и стрельба в США: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем рабочую неделю с традиционного обзора новостей. Одевайтесь сегодня потеплее, на улице холодно.

Изменение движения

Движение некоторых автобусных маршрутов изменится в Глазове из-за перекрытия улицы Кирова на благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Автобусы №№ 1, 3, 3А, 5, 15 на перекрестке улиц Кирова и Короленко повернут налево и поедут в сторону площади Свободы через улицы Короленко и Чепецкую.

Автобус № 2Б на перекрестке улиц Татьяны Барамзиной и Короленко пойдет в сторону площади Свободы по улице Чепецкой.

Напомним, что участок улицы Кирова перекрыли с 19 апреля на 2,5 месяца. Здесь будет реализовываться программа благоустройства.

Коты ждут

В Ижевске 25 апреля состоится пушистый фестиваль «Хочу домой», где каждый сможет найти себе друга-кота или подругу-кошку.

Сегодня расскажем о красавце Германе.

Тёплое лето

Россиян ожидает тёплое лето. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Тёплое лето ожидается на большей части территории страны. При этом Вильфанд отметил, что говорить о раннем или позднем лете пока нельзя, так как в каждой широтной зоне существуют свои нормы.

Специалист отметил, что метеорологи делят лето на две половины, однако нет четких дат начала этих сезонов. В среднем первая половина лета начинается во второй «пятидневке» мая, а вторая — в конце июня или начале июля.

Экстренная посадка

Самолет Boeing Dreamline японской авиакомпании совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту. Причиной стал инсульт у командира воздушного судна. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

У командира возникла внезапная головная боль, стала проявляться асимметрия лица. Эти признаки характерны для острого нарушения мозгового кровообращения. Пострадавших при посадке нет. Экипаж самолета, в том числе резервный, в настоящее время находится на отдыхе.

Стрельба в США

Пять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана. Об этом сообщает «Газета.ru».

Сообщение о стрельбе поступило в 21:02 воскресенья по местному времени. На месте происшествия работает 21 подразделение полиции. Пострадавших доставили в городскую больницу.