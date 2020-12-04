Ночная авария в Ижевске, открытие границ Кипра и самые опасные российские корабли по мнению США: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день начинаем с подборки интересных новостей.

ДТП

Авария произошла в ночь на 4 декабря на улице Орджоникидзе вблизи магазина «Строй депо» в Ижевске. Об этом пишут пользователи в группе ИГГС в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, сидевшие в авто были в состоянии алкогольного опьянения. На фото видно, как от удара «ВАЗ» разнесло пополам.

Напомним, вечером 4 декабря ДТП произошло около Центральной площади Ижевска. 4 человека получили травмы. Отмечается, что водители были трезвые.

Благотворительность

В Ижевске пройдут веселые старты в поддержку детей с ихтиозом. Об этом сообщает пресс-служба города.

Забеги запланированы на три субботы – 5, 12 и 19 декабря. Для участия необходимо зарегистрироваться

Желающих ждут в парке Кирова у Центральной сцены с 11:00 до 13:00.

Стоимость забега для взрослых - 250 рублей, для детей до 14 лет – 200 рублей. Все собранные средства пойдут на лечение больных детей.

Проект организован фондом «Подари ЗАВТРА!», фондом «ИхтиДети» и Парками Ижевска.

Отдых:

Кипр откроет свои границы для россиян с 1 марта 2021 года. Об этом пишет Российская Газета

Для поездки придется сдать 2 ПЦР-теста: за 72 часа до прибытия в страну, а также в аэропорту – Ларнаке или Пафосе. На Кипре тест обойдется в 30-40 евро.

Напомним, из-за коронавируса границы были закрыты с весны.

Рождество:

В Рокфеллер-центре Нью-Йорка зажгли рождественскую ёлку. Об этом сообщает МИР24

23-метровое дерево переливается 50-ю тысячами огнями, а возвышающаяся на ели звезда сделана из 3 млн кристаллов Сваровски.

Впервые за 88 лет церемония зажжения символа праздника прошла почти без зрителей. Посмотреть дерево можно, но только на специальных смотровых площадках и не более 5 минут.

Также ранее рождественскую елку установили в центре Лондона. Огни на ней зажгли 3 декабря, наблюдать за этим можно было в режиме онлайн.

Угроза:

В США назвали 5 самых опасных кораблей ВМФ России. Об этом пишут «Известия»

Так, первое место досталось атомному ракетному крейсеру «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан». Это один из крупнейших наводных боевых кораблей в мире. Как пишет журнал The National Interest , основная цель крейсера – в преследовании и нейтрализации авианосцев США.

Вторую строчку занял крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант», который тоже нацелен на «убийство» авианосцев.

Третьим в списке стал гвардейский корвет «Сообразительный» проекта 20380, оснащенный системой «Пакет-Е/НК».

Четвертым - эскадренный миноносец «Настойчивый» проекта 956-А «Сарыч».

Замыкает топ-5 единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5. Сейчас он находится на ремонте.