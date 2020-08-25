Спасение рыбаков в Удмуртии, приведение в боевую готовность армии Белоруссии и выдвижение Трампа кандидатом в президенты США: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем вторник с интересных новостей.
Спасение рыбаков
Спасатели пришли на помощь двум рыбакам, дрейфовавшим на лодке в Удмуртии. Инцидент произошёл поздно вечером 23 августа на реке Белая. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртской Республики в своём аккаунте Instagram.
«На разливах, около бакена №18 у семейной пары, отправившейся рыбачить на моторной лодке, кончилось топливо. Вёсел на лодке не было, и люди не могли самостоятельно добраться до берега», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели взяли судно на буксир и транспортировали до Каракулино.
Разводы
В России после снятия режима самоизоляции выросло число разводов. Об этом сообщает «Газета.ru».
В Июне зафиксировали 45,8 тыс. разводов, что в 2 раза больше, чем в мае.
С января по июнь 2020 года количество расторжений брака наоборот снизилось на 34,7% по сравнению с 2019 годом (с 297 тыс. до 220,7 тыс.). Падение показателей пришлось на период самоизоляции.
Боевая готовность
Отдельные воинские части Белоруссии приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщают «Известия».
Мероприятия проходят в рамках проверки готовности вооружённых сил.
«Предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Целью является проверка способности армии выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке.
Трамп в президенты
Участники съезда республиканской партии США официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Об этом пишет «Интерфакс».
Действующий глава государства получил поддержку делегатов от всех штатов. Ранее республиканцы поддержали кандидатуру Майка Пенса в качестве вице-президента США.
Трампу и Пенсу на ноябрьских выборах будут противостоять Джо Байден и Камала Харрис.