Спасение рыбаков в Удмуртии, приведение в боевую готовность армии Белоруссии и выдвижение Трампа кандидатом в президенты США: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем вторник с интересных новостей.

Спасение рыбаков

Спасатели пришли на помощь двум рыбакам, дрейфовавшим на лодке в Удмуртии. Инцидент произошёл поздно вечером 23 августа на реке Белая. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртской Республики в своём аккаунте Instagram.

«На разливах, около бакена №18 у семейной пары, отправившейся рыбачить на моторной лодке, кончилось топливо. Вёсел на лодке не было, и люди не могли самостоятельно добраться до берега», — говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели взяли судно на буксир и транспортировали до Каракулино.

Разводы

В России после снятия режима самоизоляции выросло число разводов. Об этом сообщает «Газета.ru».

В Июне зафиксировали 45,8 тыс. разводов, что в 2 раза больше, чем в мае.

С января по июнь 2020 года количество расторжений брака наоборот снизилось на 34,7% по сравнению с 2019 годом (с 297 тыс. до 220,7 тыс.). Падение показателей пришлось на период самоизоляции.

Боевая готовность

Отдельные воинские части Белоруссии приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом сообщают «Известия».

Мероприятия проходят в рамках проверки готовности вооружённых сил.

«Предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Целью является проверка способности армии выполнить задачи в динамично меняющейся обстановке.

Трамп в президенты

Участники съезда республиканской партии США официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Об этом пишет «Интерфакс».

Действующий глава государства получил поддержку делегатов от всех штатов. Ранее республиканцы поддержали кандидатуру Майка Пенса в качестве вице-президента США.

Трампу и Пенсу на ноябрьских выборах будут противостоять Джо Байден и Камала Харрис.