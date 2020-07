В Удмуртии продолжается выплата ежемесячных пособий на детей с 3 до 7 лет включительно

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Как рассказала журналистам первый замминистра социальной политики и труда республики Ольга Лубнина, приём заявок начался с мая 2020 года в рамках реализации нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Право на выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим одного прожиточного минимума на душу населения — 9 992 рублей. Размер выплаты в 2020 году составляет 4 982 рублей. Это половина прожиточного минимума на детей, установленная в Удмуртии за второй квартал 2019 года ­— 50% от 9 964 рублей», — пояснила Ольга Лубнина.

Она отметила, что процедура подачи заявлений упрощена. Достаточно подать его один раз на портале Госуслуг. После гражданину придёт сообщение о том, отказано ли в услуге, или нет.

«На 28 июля подано уже более 56 000 заявлений. Порядка 30% получают отказ в силу либо недостоверности предоставления сведений, либо семья имеет доход выше прожиточного минимума из-за получения каких-либо других источников дохода», — подчеркнула замминистра.

Предполагалось, что количество получателей не превысит в Удмуртии 24 000 человек в малообеспеченных семьях. Но из-за пандемии по коронавирусу уровень доходов у части граждан упал. По состоянию на утро 28 июля уже выплачено пособие на 31 959 детей. Расходы бюджета составили более 1 млрд рублей.

Ижевчанка Светлана Ворончихина рассказала «Сусанину», что первый раз подала заявление в мае 2020 года, но пришёл отказ.

«По моей ошибке. Мужа не указала. 18 июня отправила заявку заново, вчера пришли результаты — услуга оказана», — сказала Светлана Викторовна.

Отметим, что деньги поступят на расчётный счёт в течение месяца после принятия положительного решения. По словам Ольги Лубниной, если назначенная выплата не дошла до этого числа, можно смело обратиться на горячую линию Минсоцполитики Удмуртии 8 (3412) 222-899.

