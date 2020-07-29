В микрорайоне Западный в Глазове в этом году начнут строить газопровод

Всего же в этом году «голубое топливо» появится более чем в 6 тыс. домах.

Глазов. Удмуртия. В микрорайоне Западный в Глазове в этом году начнется первый этап строительства газопровода. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщила глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В микрорайоне Западный насчитывается 500 домовладений, жители которых не раз обращались с просьбой к властям решить вопрос с обеспечением газом. По словам Александра Бречалова, строительство начнется на участках высокого и среднего давления с установкой двух распределительных шкафов.

Всего же в 2020 году в 15 районах и трех городах Удмуртской Республики введут в эксплуатацию 35 объектов газификации. Это более 400 км сетей в 57 населенных пунктах. Таким образом «голубое топливо» смогут получить более чем 6 тыс. домов.

Дополнительно в настоящее время разрабатывается программа по развитию газоснабжения на 2021-2025 годы. В нее вошли уже 33 объекта в Игринском, Шарканском, Якшур-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Кезском, Глазовском, Сарапульском, Дебёсском, Балезинском, Каракулинском, Увинском, Камбарском, Селтинском и Граховском районах.

Со следующего года и в течение пяти лет будет проведено 530 км межпоселковых сетей и более 700 км внутрипоселковых в 140 населенных пунктах республики.

Напомним, в 2020 году темпы газификации в регионе решили увеличить более чем в полтора раза. За прошлый год удалось построить 250 км сетей. На январь газификация Удмуртской Республики составляла 59%.

Обеспечение «голубым топливом» многодетных семей проходит по специальной программе при поддержке Газпрома.