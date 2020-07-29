  • $ 71.92 ↑
  • € 84.26 ↑

В микрорайоне Западный в Глазове в этом году начнут строить газопровод

08:30, 29 июля, 2020
Анна Торхова
В микрорайоне Западный в Глазове в этом году начнут строить газопровод
08:30, 29 июля, 2020
Анна Торхова
144
0
#Газпром\n#Глазов\n#газ\n#Удмуртия
Фото: Вконтакте: Александр Бречалов
144
0

Всего же в этом году «голубое топливо» появится более чем в 6 тыс. домах.

Глазов. Удмуртия. В микрорайоне Западный в Глазове в этом году начнется первый этап строительства газопровода. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщила глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В микрорайоне Западный насчитывается 500 домовладений, жители которых не раз обращались с просьбой к властям решить вопрос с обеспечением газом. По словам Александра Бречалова, строительство  начнется на участках высокого и среднего давления с установкой двух распределительных шкафов.

Всего же в 2020 году в 15 районах и трех городах Удмуртской Республики введут в эксплуатацию 35 объектов газификации. Это более 400 км сетей в 57 населенных пунктах. Таким образом «голубое топливо» смогут получить  более чем 6 тыс. домов.

Дополнительно в настоящее время разрабатывается программа по развитию газоснабжения на 2021-2025 годы. В нее вошли уже 33 объекта в Игринском, Шарканском, Якшур-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Кезском, Глазовском, Сарапульском, Дебёсском, Балезинском, Каракулинском, Увинском, Камбарском, Селтинском и Граховском районах.

Со следующего года и в течение пяти лет будет проведено 530 км межпоселковых сетей и более 700 км внутрипоселковых в 140 населенных пунктах республики.

Напомним, в 2020 году темпы газификации в регионе решили увеличить более чем в полтора раза. За прошлый год удалось построить 250 км сетей. На январь газификация Удмуртской Республики составляла 59%.

Обеспечение «голубым топливом» многодетных семей проходит по специальной программе при поддержке Газпрома.

08:30, 29 июля, 2020
Анна Торхова
144
0
#Газпром\n#Глазов\n#газ\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Умер главред «Удмуртской правды», художник Энвиль Касимов

08:55, 24 июля, 2020
4212

Роскосмос поделился орбитальным снимком Ижевска

3661
09:40, 23 июля, 2020

Итоги дня: прощание с сооснователем «Сусанина» Энвилем Касимовым, новый сайт для пчеловодов Удмуртии и прогноз погоды

3393
18:00, 24 июля, 2020

В Удмуртии выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом

3112
09:15, 26 июля, 2020

Двое детей остались сиротами после массовой аварии в Удмуртии

2379
16:50, 27 июля, 2020

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

18:00, 26 июля, 2020
3744

Эксперты назвали еще 2 страны, в которые скоро смогут летать россияне

2797
15:53, 27 июля, 2020

В России могут создать госорганизацию по содержанию одиноких пенсионеров в обмен на их квартиры

2249
10:58, 22 июля, 2020

Мишустин: россиянам выплатят компенсации от 5 до 15 тыс рублей за поездки по России

1784
12:28, 22 июля, 2020

Афророссиянин устроил пикет против расизма в Томске

1726
16:08, 22 июля, 2020

Italexit: итальянский политик создал движение за выход страны из ЕС

18:27, 22 июля, 2020
1480

Аляске угрожает цунами, предупредили сейсмологи

1473
15:25, 22 июля, 2020

Принц Гарри и Меган Маркл решили засудить назойливых папарацци

1307
11:35, 24 июля, 2020

Протестующие в американском Портленде лишили зрения троих агентов ФБР

1200
14:42, 25 июля, 2020

Из-за лишнего веса туристов венецианские гондольеры стали принимать меньше пассажиров на борт

1119
17:32, 23 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
2801

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
3413

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
4033

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
3809

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4193

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
10223

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
8868

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
6506

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
13351

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12065

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12075

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
18699