Новые реанимобили в Удмуртии, утечка данных пользователей Avito первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем последний день рабочей недели с утреней подборки интересных новостей.

Реанимобили:

Четыре самых нуждающихся района Удмуртии получили новые реанимобили. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Транспорт оборудован современной медицинской техникой: кардиографами и дефибрилляторами, произведёнными в Удмуртии. Также есть аппараты для определения анализов.

Всего в республику поступило четыре реанимобиля. Их отправят в самые нуждающиеся районы: Сарапульский, Каракулинский, Камбарский и Селтинский.

«Одноразово заменить весь парк автомобилей скорой медицинской помощи очень сложно. Ежегодное поступление — не менее 15-20% в год на республику — это тот именно процент, который необходим для постоянной замены стареющих автомобилей, потому что они не стоят, они постоянно находятся в работе», — рассказал главный врач «Станции скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» Олег Прузан.

Утечка данных:

База данных с адресами и номерами телефонов 600 тыс. клиентов Avito и «Юла» утекла в сеть. Об этом сообщает «Газета.ru».

Информация находится на одном из хакерских форумов в открытом доступе. В Avito считают, что проблемы в этом никакой нет, так как данные уже были доступны. Однако, по словам главы центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC Владимира Дрюкова, эти сведения о россиянах могут использоваться для фокусных фишинговых рассылок.

Запрет на удушение:

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз подписал закон, который, наряду с другими ограничениями, запрещает полицейским применять удушье при задержании. Об этом сообщает портал Regnum.

Документ нацелен на повышение ответственности и прозрачности работы полиции, а также снижение уровня насилия.

Долгожданный трейлер:

Представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинских разработчиков GSC Game World. Об этом сообщают «Известия».

Продолжение полюбившейся на всей территории СНГ игры ждали с 2009 года.

На кадрах трейлера показаны знакомые постапокалиптические виды Чернобыльской зоны отчуждения. Вторая часть игры, как и первая, будет проходить в открытом и враждебном к игроку мире.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series X и РС и будет на начальном этапе бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Дата релиза пока не известна.

Напомним, что первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышла в 2007 году. В 2008 и 2009 годах появились дополнения —«Чистое небо» и «Зов Припяти».

