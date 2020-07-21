Новые светофоры в Ижевске, подтверждение подлинности останков царской семьи и захват пиратами российских моряков: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре вторник, 21 июля. Пока заваривается кофе, предлагаем вам подборку новостей.

Новые светофоры:

В Ижевске до конца августа появится 4 новых светофоров. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Установка оборудования уже началась. Светофоры появятся на аварийных участках ижевских дорог:

на перекрестке улиц 30 лет Победы и 6-я Подлесная;

улица 40 лет Победы от дома № 110 до дома № 116;

по улице Союзной у дома № 87;

по улице Пушкинской у дома № 173 (у Администрации Первомайского района).

Стоимость работ составит 4,66 млн рублей. Светофоры введут в эксплуатацию до 31 августа.

Подлинные останки:

Экспертиза по делу о казни царской семьи подтвердила подлинность останов Николая Романова, его жены и детей. Об этом сообщает «Российская газета».

Материалами для расследования послужили документы белогвардейского следствия, свидетельства участников убийства и сокрытия тел венценосных особ и их слуг.

Идентификацией останков, найденных в Поросёнковом логу под Екатеринбургом, занимались несколько независимых групп генетиков. Для более точного результата было вскрыто захоронение отца Николая Второго — Александра Третьего. Результаты подтвердили родство.

Напомним, что о месте сокрытия останков бывшей царской семьи и их приближённых было известно ограниченному кругу лиц, учавствовавших в расстреле и сокрытии тел. Вскрытие предполагаемой могилы произошло в 1991 году, однако в ней не хватало двух человек: мальчика и девочки.

В 2007 году неподалёку от первого захоронения нашли фрагменты костей, принадлежавших цесаревичу Алексею и великой княжне Марие.

Право на войну:

Парламент Египта наделил президента правом ввести войска в Ливию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение было принято единогласно. Теперь у египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси есть мандат на отправку армии в соседнюю страну, где в настоящее время сохраняется двоевластие и идёт гражданская война.

Ранее ас-Сисси предложил восточному правительству, базирующемуся в Тобруке, ввести войска на территорию страны. Это произойдёт в случае наступления армии Правительства национального согласия на города Сирт и Аль-Джуфра.

Пираты:

В российском МИДе подтвердили информацию о захвате пиратами 7 россиян в Гвинейском заливе. Об этом сообщает «Газета.ru».

Морские разбойники напали на русско-украинское судно «Curacao Trader». В плену оказались 13 членов экипажа.

«В нападении участвовали восемь вооруженных пиратов, они пока не выдвигали требований. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону», — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.