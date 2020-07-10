Квест добрых и полезных дел запустят в Ижевске

Он пройдет с 13 по 28 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске и еще 10 городах России пройдет квест добрых дел. Как сообщают организаторы - навигатор по полезным городским сервисам +1Город, с 13 по 28 июля ижевчане будут совершать различные действия, улучшая экологию, помогая обществу и совершенствуя свой образ жизни.

Впервые квест пройдет в мобильном приложении +1Город и социальной сети Instagram. В течение двух недель участники смогут выполнять задания по разным темам: «Экология», «Помощь животным», «Здоровый образ жизни», «Волонтерство и благотворительность» и «Детский квест».

Для участия в квесте необходимо скачать мобильное приложение +1Город (iOS и Android) и зарегистрироваться. Там же будет размещена информация о заданиях и окно для отправки отчетов об их выполнении. За каждое правильно выполненное задание будут начисляться баллы. Игроки, набравшие самое большое количество баллов, станут обладателями главных призов квеста. Среди них смартфоны IPhone, смарт-часы Apple Watch, беспроводные наушники и электросамокаты. А также бонусы от партнеров проекта — подарки и сертификаты от экобрендов.

Квест-игра +1Город («Полезный город») научит горожан разбираться в тонкостях экологичного и ответственного потребления, отказываться от пластика, правильно избавляться от использованных батареек и сортировать мусор, сокращать личный углеродный след, заниматься волонтерством, помогать благотворительным фондам и даже повысить уровень финансовой грамотности.

Финалом проекта станет музыкальный онлайн-фестиваль с участием известных исполнителей, популярных блогеров и других знаменитостей. 28 июля прямую трансляцию можно будет увидеть не только в городах-участниках квеста, но и в любом уголке России. Самые активные игроки получат возможность лично познакомиться со звездами или пообщаться с ними по видеочату в прямом эфире. Среди хедлайнеров фестиваля +1Город такие звезды, как Манижа, Обе две и ZOLOTO.

Возрастные ограничения 12+.