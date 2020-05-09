Машины ДПС с мигалками в Ижевске выстроились в надпись «9 мая»

Сотрудники ГИБДД поздравили жителей Удмуртии с Днем Победы.

Ижевск. Удмуртия. Автомобили ДПС с включенными проблесковыми маячками в Ижевске выстроились в надпись «9 мая». Так сотрудники ГИБДД по Удмуртской Республике поздравили жителей региона с 75-летием Победы.

Площадкой для создания надписи стала территория у монумента «Навеки с Россией». На ней поместились 24 машины ДПС.

Также представители ГИБДД прочитали стихотворение, посвященное Дню Победы.