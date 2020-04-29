Посылки и письма жителей Удмуртии будут хранить на почте в два раза дольше

Такая мера принята на период борьбы с коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 30 дней продлили сроки хранения отправленных почтой посылок и писем. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

В связи с режимом самоизоляции срок хранения отправлений теперь 60 дней. Исключением являются судебная и административная корреспонденция, которую по-прежнему нужно получить в течение 7 дней.

На сайте компании можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом. Пенсии, пособия и социальные выплаты также приносит почтальон.