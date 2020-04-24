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Храмы Удмуртии откроют для посещения с 29 апреля

09:30, 24 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
Храмы Удмуртии откроют для посещения с 29 апреля
09:30, 24 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#храмы\n#храмы Удмуртии\n#мечеть\n#самоизоляция
Фото: ИА "Сусанин"
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Жителей просят воздержаться от коллективных богослужений.

Ижевск. Удмуртия. Культовые сооружения Удмуртии откроют для посещения верующими со среды, 29 апреля. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов во время вечернего эфира «БречаловLive»

«Жители могут посещать храмы и молиться, но просим воздерживаться от коллективных богослужений», — сказал глава Удмуртии.

Он подчеркнул, что это одновременно ограничительная и разрешительная мера. Власти республики удовлетворили запрос верующих на допуск в храмы и мечети, но при этом надеются на сознательность прихожан в плане безопасности при распространении новой коронавирусной инфекции.

Напомним, 30 марта в Удмуртии закрыли все мечети. А 17 апреля глава республики закрыл православные храмы после того, как стало ясно, что жители игнорируют меры личной безопасности несмотря на призыв митрополита Викторина о соблюдении дистанции в церквях и ношении масок, а также призыва патриарха Кирилла молиться дома во время пандемии коронавируса.

09:30, 24 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#храмы\n#храмы Удмуртии\n#мечеть\n#самоизоляция

 

 

 


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