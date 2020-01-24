В Ижевске проверят службы доставки роллов

Жителям предложили сообщить названия организаций, чтобы туда выехали специалисты.

Ижевск. Удмуртия. «Союз потребителей» проверит службы доставки роллов в Ижевске. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила исполнительный директор общественной организации София Гунина.

По её словам, сегодня в Ижевске насчитывается более таких 40 компаний. Жителям предлагают сообщить об организациях, в которых горожане заказывают роллы, чтобы специалисты выехали туда с проверкой.

Результаты исследований планируется получить к 15 февраля.