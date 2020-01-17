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Смс-сообщения о задолженности жителей Удмуртии, судьба главной ёлки России и самые популярные пароли: что произошло минувшей ночью

08:00, 17 января, 2020
Анна Торхова
Смс-сообщения о задолженности жителей Удмуртии, судьба главной ёлки России и самые популярные пароли: что произошло минувшей ночью
08:00, 17 января, 2020
Анна Торхова
193
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#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#долги
Фото: pixabay.com
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день недели предлагаем начать вместе с «Сусаниным».

Внимание

В соцсетях жители пишут о получении смс-сообщений, в которых им предлагают пройти по ссылке и узнать задолженность. В Управлении ФССП рекомендуют не открывать такие сообщения.

Судебные приставы не рассылают сообщения и письма по электронной почте с информацией о долгах. Получив такое сообщение, следует обратиться к правоохранителям.

Всю информацию о задолженности можно узнать бесплатно на официальном сайте Управления в разделе «Узнайте о своих долгах».

Итоги

ЗАГС в Воткинске подвел итоги 2019 года. Об этом пишет пресс-служба города.

Оказалось, что самыми популярными именами для новорожденных в прошлом году стали: Михаил, Александр, Иван, Дарья, Алиса, Ева.

Среди редких: Аким, Корней, Добрыня, Ясин, Тамерлан, Айк, Ясин, Тиана, Теона, Таяна, Герда, Николь.

38 жителей города сменили имя, отчество или фамилию, которые им были даны при рождении.

За тот же период в Воткинске родилось 890 детей и умерло 1223 человека.

Что касается брака, то ближайшая красивая дата будет в феврале – 20.02.2020,на нее подали уже 7 заявлений. 14 февраля выбрали только две пары.

Угадай

«DeviceLock» опубликовало исследование с самыми популярными в мире логинами и паролями 2019 года. Об этом пишут «Известия».

Наиболее популярные пин-коды: «пароль», «йцукен» и «я». В топ-5 вошли пароли «любовь» и «привет». В десятку — «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Самые популярные в мире пароли состояли из сочетаний: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (1q2w3e). Также в топ попали пароли «password» и 111111.

По мнению представителей банков, использование простых паролей говорит о низкой компьютерной грамотности.

Больше не горит

Главную ёлку России с Соборной площади Москвы отправили на переработку. Об этом сообщает Российская Газета.

С дерева сняли более 2 тыс. игрушек и почти 2 км гирлянд. Из древесины изготовят сувениры на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Неудачная шутка

Православное общественное движение «Сорок сороков» призывает лишить ведущего Ивана Урганта гражданства. Причиной стала шутка о Христе, сказанная в эфире шоу «Вечерний Ургант», пишет «Lenta.ru».

В начале выпуска ведущий показал коллаж, на котором было изображено рождение актера Николаса Кейджа. Он был показан в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Общественники посчитали это пародией на икону с изображением Рождества.

Авторы петиции утверждают, что сам Ургант и гости передачи глумились над христианскими традициями, и потому потребовал  от «Первого канала» убрать передачу с сетки вещания, наказать редакторов, лишить Урганта гражданства.

08:00, 17 января, 2020
Анна Торхова
193
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#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#долги

 

 

 


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