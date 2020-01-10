2020 год в Удмуртии объявили Годом предпринимательства

Развитие экономики станет приоритетным направлением.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 2020 год объявлен Годом предпринимательства. Об этом журналистам 9 января сообщил глава республики Александр Бречалов, пишут «Известия Удмуртской Республики».

По словам руководителя региона, из всех нацпроектов самые значимые для Удмуртии связаны с развитием экономики. «Все объекты социальной инфраструктуры, которые мы построили, все объекты, которые мы планируем, поддержка многодетных, и другие вопросы требуют поступлений в бюджет», - добавил Бречалов.

Развитие экономики станет приоритетным направлением. На 2020 год подготовлен пакет мер для поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Сейчас рождается новый слоган: «предприниматель – это патриотично». «Нужно, чтобы люди поменяли отношение к предпринимателям, чтобы они понимали, что это рабочие места, налоговые отчисления», - сообщил глава.

Отметим, в настоящее время консолидированный бюджет республики составляет почти 72 млрд рублей. В планах властей к 2022 году добиться роста до 100 млрд рублей.

Напомним, 2019 год в Удмуртии был Годом здоровья. На ближайшие 3-5 лет вопрос здравоохранения – основной в республике.