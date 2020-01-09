Не суйте пальцы: песцы вернулись на привычное место в Зоопарке Удмуртии

Несколько месяцев назад их обезопасили от посетителей, переселив в закрытый вольер.

Ижевск. Удмуртия. Песцы вернулись на привычное место в Зоопарке Удмуртии. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети ВКонтакте.

«С недавних пор песцы вновь стали экспонироваться в Зоопарке Удмуртии. Понаблюдать за ним можно напротив вольера африканских львов», - говорится в сообщении.

Напомним, несколько месяцев назад песцов обезопасили от посетителей, переселив в закрытый вольер. Дело в том, что гости зоопарка просовывали сквозь ограждения пальцы. Животные на подобное отвечали приличествующим всем хищникам способом: кусались.

«На нас сыплются злобные высказывания о том, почему мы экспонируем опасное, дикое, бросающееся на людей (через ряд ограждений) животное. Требуют от нас справок, подтверждающих, что зверь здоров. В данной ситуации гости считают себя жертвами, грозят судебными разбирательствами и жаждут компенсации», - сетовали сотрудники.

В октябре в зоопарке погиб четырёхмесячный северный олень по кличке Венера. Причиной смерти животного стало переедание и наличие инородных предметов в желудке. Кроме остатков пищи обнаружили пропиленовые нити и куски резины, которые привели к закупорке желудка и его разрыву. Сотрудники отметили, что Венеру очень любили кормить посетители

Позже гости зоопарка Удмуртии пытались накормить тигров селедкой и буханкой хлеба. Рыбу, хлеб и полиэтиленовые пакеты нашли при уборке вольеров полосатых хищников. На территории моржей обнаружили упаковки от мороженного и хлебобулочные изделия.

Посетителей в очередной раз попросили соблюдать правила и следовать инструкциям на предупреждающих табличках.